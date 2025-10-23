Muğla Valiliğinden Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili açıklama:

Muğla Valiliğince yapılan açıklamada, Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması olayında hedefin başkan ya da akrabaları olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin ikamet ettiği binaya yanıcı madde atılması olayı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ivedilikle soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin yaşları küçük Y.D.K. ve M.C.Ç, azmettiricisinin ise O.K. olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, azmettiren ile suça sürüklenen çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U. ve olay yeri olan binadaki 2 numaralı dairenin keşfini yapanın da T.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Azmettirici O.K'nin yurtdışında olduğunun belirlendiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, diğer şüphelilerin ise yakalandığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.E.F'nin ise Yunanistan'da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.