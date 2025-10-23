Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Çam Balı Hasat Şenliği" yapıldı

        Muğla'da, Çam Balı Hasat Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.10.2025 - 23:02
        Muğla'da, Çam Balı Hasat Şenliği düzenlendi.

        "Muğla'nın Tadı, Çam Balı" sloganıyla Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bu yıl ilki düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla "bal hasadı yarışması" düzenlendi, dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

        Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizm cenneti Muğla'nın taşının toprağının altın olduğunu söyledi.

        İlin yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Akbıyık, yangın felaketi sonrasında yavaş yavaş orman varlığının arttığına dikkati çekti. Akbıyık, bu yıl 20 bin ton civarı beklenen çam balı rekoltesiyle yangın öncesi döneme dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Akbıyık, bu yılı büyük bir yangın olmadan atlattıklarını, bunun da bal verimini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

        Valilik olarak arı ürünlerinin katma değerini arttırmak adına 2022'de "Apimuğla" adıyla bir proje hazırlandıklarını anımsatan Akbıyık, bu çerçevede şirketin kurulduğunu ve yakında seri üretime geçeceğini anlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da üreticilere yaptıkları projelerle de destek olduklarını, Tarım ve Orman Bakanlığının büyük desteklerinin bulunduğunu ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise çam balının doğanın insanlığa sunduğu en zarif hediyelerden biri olduğuna işaret ederek, "Arı olmazsa hayat olmaz. Bu topraklarda üretmek bir gelenek değil bir görevdir bir sorumluluktur." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Seyfettin Baydar da Muğla'ya özgü çam balının, ülkedeki çam balı üretiminin yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi.

        Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise arıcıların büyük emekleri sonucu üretilen, doğanın en güzel armağanlarından biri olan çam balını ülkede ve dünyada tanıtmak amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Temsili Arıcı çadırı içerisinde bal sağımının da yapıldığı etkinlikte, protokol üyeleri bal hasadı gerçekleştirdi.

        Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, stantların gezilmesinin ardından katılımcılara ballı lokma ikram edilmesiyle son buldu.

