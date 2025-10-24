Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 34 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Muğla'da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 34 hafız için icazet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Muğla Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğüne bağlı Muğla Merkez Kur’an Kursu ve Hacı Mehmet Çiçek Akçaova Kur’an Kursu’ndan mezun olan 34 hafız için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camisi’nde icazet töreni düzenledi.

        Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızlığın önemini anlatarak, "Hafızlar, Kur'an'ın muhafızlarıdır. Onlar, Allah’ın kelamını dillerinde ve gönüllerinde taşıyan seçkin kullardır. Bu emaneti yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

        Muğla İl Müftüsü Rüstem Can ise hafızlığın Kur’an-ı Kerim’e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olduğunu söyledi.

        Kur’an-ı ezberleyen, yaşayan ve yaşatan hafızları tebrik eden Can, "Bu başarı, emek ve sabrın bir sonucudur.” diye konuştu.

        Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 34 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

        Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Reisü’l Kurra Hafız Mustafa Demirkan, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, ilçe müftüleri, il protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Muğla'da "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
        Muğla'da "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
        Bodrum'da motosikletin yağ dökülen yola devrildiği anlar kameraya yansıdı
        Bodrum'da motosikletin yağ dökülen yola devrildiği anlar kameraya yansıdı
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
        Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı; 17 ölü (4)
        Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı; 17 ölü (4)
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum etabıyla...
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum etabıyla...
        Muğla'da denetimli serbestlik yükümlüleri yapımı tamamlanan stadyumu temizl...
        Muğla'da denetimli serbestlik yükümlüleri yapımı tamamlanan stadyumu temizl...