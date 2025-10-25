Bodrum'da engelli öğrenciler zeytin hasadı yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli öğrenciler zeytin hasadı yaptı.
Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, okul bahçelerinde bulunan zeytin ağaçlarının hasadını yaptı.
Öğretmenler ve veliler de hasada destek verdi. Toplanan zeytinlerin, zeytinyağı sıkımına gönderileceği belirtildi.
Öte yandan, elde edilen zeytinyağları, ilerleyen günlerde okulda düzenlenecek etkinlikle tanıtılacağı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirileceği öğrenildi.
