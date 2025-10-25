Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Giriş: 25.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:43
        Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda alkol üretimi yapıldığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ile 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

