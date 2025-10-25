Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi

Yapılan aramada, 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ile 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

