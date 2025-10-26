Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda Silver Cup Marmaris etabı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün süren 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Silver Cup Marmaris etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:16
        Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve koordinesinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Gürcistan, İngiltere, ABD, Azerbaycan, Avusturya ve Danimarka'dan 9 ile 82 yaş arasında yaklaşık 2 bin yüzücü katıldı.

        İçmeler Mahallesi'ndeki Martı Hotels'in ev sahipliğini yaptığı etkinliğin son gününde ilk yarışın startını, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Netsel Marina Genel Müdürü Erkan Özatağ ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi.

        Şampiyonanın onur konuğu Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla kulaç attı.

        2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanı verilen, 3 olimpiyatta madalya sahibi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü Hollandalı Sharon Van Rouwendaal da "AquaTalks" söyleşi programında deneyimlerini aktardı.

        AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada son derece başarılı yarışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Organizasyonda "Quick 1K", "Skoda 2K" ve "Setur Marinas 5K" yarışlarında erkeklerde Eymen Utku Çavdar, kadınlarda ise Su İnal birinci oldu.

        "Skoda 3K"de erkeklerde Omar Baraka, kadınlarda Su İnal, "Skoda 3K Wetsuit"te erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer, "Setur Marinas 5K Wetsuit"de ise erkeklerde Mark Shrom ve kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

