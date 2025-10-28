Habertürk
        Bodrum Çelebi Adası önlerinde erkek çocuk cesedi bulundu

        Bodrum Çelebi Adası önlerinde erkek çocuk cesedi bulundu

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:18
        
        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde erkek çocuk cesedi bulundu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ada çevresinde devriye yaptığı sırada deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti.

        Bölgeye giden ekipler, bir erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi denizden çıkardı.

        Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Öte yandan cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

