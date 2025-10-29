Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın ilçelerinde kutlandı

        Muğla'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:08
        Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törene katılanların bayramını kutladı.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, törende yaptığı konuşmasında hep birlikte Cumhuriyet coşkusu yaşadıklarını söyledi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu.

        - Marmaris

        Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, beraberinde Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

        İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Nurullah Kaya yaptı.

        İlkokul, ortaokul ve lise okullarından öğrenciler şiir okudu. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları halk oyunu gösterileri sundu.

        Öğrenciler arasında Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ve Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İlçe stadyumundaki etkinlik tören geçişi ile son buldu.

        Fethiye

        Fethiye ilçesinde resmi kutlama programı, ilçe stadında gerçekleştirildi.

        Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Garnizon Komutanı Deniz Hava Üs Komutanı Okan Mumcu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirler okudu.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, konuşmasında Cumhuriyeti yaşatmak ve gelecek nesillere taşımanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

        Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekipleri ile Türk Hava Kurumu paramotor ekibi gösteri yaptı.

        -Ortaca

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları Ortaca Ahmet Ateş Stadında yapıldı.

        Öğrencilerin hazırladığı gösterilerden sonra banyo eşliğinde tören geçişi yapıldı.

        Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Avşar Alperen Kaya Cumhuriyet haftası dolayısıyla okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

