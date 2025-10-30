Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bekçiler Mahallesi'nde S.Ç'ye ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
