        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:36
        Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bekçiler Mahallesi'nde S.Ç'ye ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

