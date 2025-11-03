Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da motoryatta kaçak içki, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Muğla'da iki motoryata düzenlenen operasyonda 310 şişe kaçak içki, uyuşturucu ve silah bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:25 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:25
        Muğla'da motoryatta kaçak içki, uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Muğla'da iki motoryata düzenlenen operasyonda 310 şişe kaçak içki, uyuşturucu ve silah bulundu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'ya yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik edinilen bilgi üzerine 2 şüpheli motoryatı takibe aldı.

        Ekipler, durdurdukları bir motoryatta yaptıkları aramada bandrolsüz 310 şişe kaçak içki, diğerinde ise bir miktar uyuşturucu, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi.

        Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

