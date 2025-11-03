Muğla'da motoryatta kaçak içki, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Ekipler, durdurdukları bir motoryatta yaptıkları aramada bandrolsüz 310 şişe kaçak içki, diğerinde ise bir miktar uyuşturucu, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'ya yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik edinilen bilgi üzerine 2 şüpheli motoryatı takibe aldı.

Muğla'da iki motoryata düzenlenen operasyonda 310 şişe kaçak içki, uyuşturucu ve silah bulundu.

