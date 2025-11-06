Muğla'da afetlere hazırlık kapsamında 574 muhtara özel yelek dağıtılıyor

Muğla'da, afet ve acil durumlarda daha görünür, güvenli ve koordineli biçimde görev yapmalarını sağlamak amacıyla 13 ilçedeki 574 muhtara özel yelek dağıtımı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında muhtara özel olarak hazırlanan yeleklerin dağıtılarak, afet anlarında görünürlüklerinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesince şu ana kadar Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerinde dağıtımı gerçekleştirilen yelek uygulamasıyla il genelindeki muhtarların afet durumlarına daha hazırlıklı ve organize olmaları amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, afet süreçlerinde iş birliğinin güçlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Muhtarların, yerel yönetimlerin en önemli halkası olduğunu vurgulayan Aras, afet gibi olağanüstü durumlarda en hızlı bilgiye ve en doğrudan temas noktasına sahip kişiler olduğunu kaydetti.