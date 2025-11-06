Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı

–Muğla Büyükşehir Belediyesi, Londra Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen World Travel Market London 2025'e katılarak kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini dünyaya tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen WTM Londra'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kenti Muğla" vizyonuyla bölgenin turizm potansiyelini, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası iş birliği fırsatlarını tanıttı.

Fuarı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Enfield Belediye Başkanı Suna Hurman ziyaret ederek Muğla heyetiyle bir araya geldi.

WTM Londra 2025'e Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı ve kentin turizm vizyonunu uluslararası platformda temsil etti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, 13 ilçesiyle 2024 yılında yaklaşık 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı.