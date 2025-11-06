Habertürk
        Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı

        –Muğla Büyükşehir Belediyesi, Londra Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen World Travel Market London 2025'e katılarak kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini dünyaya tanıttı.

        Giriş: 06.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:51
        –Muğla Büyükşehir Belediyesi, Londra Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen World Travel Market London 2025'e katılarak kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini dünyaya tanıttı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen WTM Londra'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kenti Muğla" vizyonuyla bölgenin turizm potansiyelini, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası iş birliği fırsatlarını tanıttı.

        Fuarı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Enfield Belediye Başkanı Suna Hurman ziyaret ederek Muğla heyetiyle bir araya geldi.

        WTM Londra 2025'e Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı ve kentin turizm vizyonunu uluslararası platformda temsil etti.

        Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, 13 ilçesiyle 2024 yılında yaklaşık 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel çeşitlilikle dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu belirtti.

        Sadece bu güzellikleri tanıtmakla kalmadıklarına dikkati çeken Aras, şunları kaydetti:

        "Sürdürülebilir turizmi, çevre koruma ve yerel kalkınma odaklı bir yaklaşımı da dünyaya anlatıyoruz. World Travel Market Londra, bu vizyonu uluslararası alanda paylaşmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Muğla artık sadece bir tatil destinasyonu değil aynı zamanda çevre, kültür, altyapı ve uluslararası ilişkilerde örnek bir şehir. Muğla, 13 ilçesiyle birlikte dünyanın gözde turistik merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, sürdürülebilir turizm ve çevreye duyarlı yerel kalkınma vizyonuyla da fark yaratıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

