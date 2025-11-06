Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı

        Muğla'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:56
        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı
        Muğla'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Özel bir firmayla gidecek 220 umreci için Muğla Müftülüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

        Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen 220 kişilik kafile, yapılan duaların ardından kutsal topraklara ulaşmak üzere Dalaman Havalimanı'ndan Medine'ye hareket etti.

        Programda umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarla sohbet eden İl Müftüsü Rüstem Can, kafilenin en küçük yolcusu Fercan İrem Top'un mübarek yolculuğunu tebrik etti.

        Müftü Can, "Rabbim niyetlerinizi halis eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun. Sağlıkla gidip huzurla dönmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Sevenleriyle vedalaşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

