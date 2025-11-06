Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'den sezon değerlendirmesi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, düzenlediği basın toplantısında 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'den sezon değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, düzenlediği basın toplantısında 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Suat Esin, Çıldır Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyon kaynaklı fiyat artışlarının turizm sektörüne olumsuz yansıdığını söyledi.

        Rakamsal olarak geçen yılları yakaladıklarını belirten Esin, "Salgından sonra turizm çok değişti. Pahalılık turizmde etkili oldu. Dış pazarda yüzde 6 kayıp yaşadık Muğla olarak. Maliyetlerde artış turizmciyi zorluyor. Bu durum sürdürebilir değil bir an önce ciddi tedbirler almalıyız. Büyük otellerin indirim yapmasıyla iç pazarda temmuzdan sonra sezonu artışla tamamladık. Turizmin eski parlak günlerine geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Yerli turistin dönemsel olarak artış gösterdiğine de değinen Esin, kurvaziyer sayısındaki artış ile birlikte denizden gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!

        Benzer Haberler

        Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı
        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı
        Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı
        Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı
        Muğla'da afetlere hazırlık kapsamında 574 muhtara özel yelek dağıtılıyor
        Muğla'da afetlere hazırlık kapsamında 574 muhtara özel yelek dağıtılıyor
        Bodrum FK telafi peşinde
        Bodrum FK telafi peşinde
        Bodrum'a su sağlayan barajlar ölü hacme düştü
        Bodrum'a su sağlayan barajlar ölü hacme düştü