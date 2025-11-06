TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'den sezon değerlendirmesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, düzenlediği basın toplantısında 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suat Esin, Çıldır Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyon kaynaklı fiyat artışlarının turizm sektörüne olumsuz yansıdığını söyledi.

Rakamsal olarak geçen yılları yakaladıklarını belirten Esin, "Salgından sonra turizm çok değişti. Pahalılık turizmde etkili oldu. Dış pazarda yüzde 6 kayıp yaşadık Muğla olarak. Maliyetlerde artış turizmciyi zorluyor. Bu durum sürdürebilir değil bir an önce ciddi tedbirler almalıyız. Büyük otellerin indirim yapmasıyla iç pazarda temmuzdan sonra sezonu artışla tamamladık. Turizmin eski parlak günlerine geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yerli turistin dönemsel olarak artış gösterdiğine de değinen Esin, kurvaziyer sayısındaki artış ile birlikte denizden gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti.