TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu, düzenlenen etkinlikte üyeleriyle buluştu.

Bir süre önce yapılan genel kurulla seçilen yeni temsil kurulu, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte üyeleriyle bir araya geldi.

Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, burada yaptığı açıklamada, üç hafta içerisinde toplam 22 ziyaret yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerde, TÜRSAB'ın önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Kantarmış, Bodrum için neler yapabileceklerini konuştuklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kantarmış, korsan taşımacılıkla ilgili olarak bir denetim personeli aldıklarını da belirterek, toplamda dört denetim personelinin olacağını, korsanla mücadele edeceklerini dile getirdi.