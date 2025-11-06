Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri, barış ve umut dileklerini origami tekniğiyle yaptıklarını turna kuşlarına yükleyerek sembolik olarak Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Japonya'nın Hiroşima kentine 80 yıl önce atılan atom bombasının etkisiyle kansere yakalanarak, 12 yaşında yaşamını yitiren Sadako Sasaki'nin iyileşme umuduyla yaptığı kağıt turna kuşlarından ilham alan Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, bu yıl turna kuşlarını katliamların yaşandığı Gazze'ye yöneltti.

Origami tekniğiyle yaptıklarını turnaları öğrenciler, sembolik olarak havaya uçurarak, Gazze'deki çocuklara yolladı.

Öğrencilerin sembolik turna kuşu göndermesi de animasyon olarak video klip haline getirilip sosyal medyada yayınlandı.

Anismayon klipte öğrenciler bir araya gelerek turna kuşu yapıp Marmaris'ten Gazze'ye uçuruyor.

Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk, "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında öğrencileriyle "Sadako" kitabını okuyup böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi.

Kağıttan turna kuşlarının sembolik olarak uçurulmasıyla öğrencilerinin, savaş nedeniyle temel haklarından mahrum kalan çocuklara Türkiye'den barış ve sevgi mesajı iletilmesi amaçladığını aktaran Demirtürk, "Origami tekniğiyle yapılan her bir turna kuşunun kanadında umut, her kıvrımında sevgi taşıyan bu anlamlı etkinlikle, barış bilinci ve empati duygusunun gelişmesine katkı sağladı. Görsel İletişim Tasarımcısı Harun Yiğit de sembolik olan bu uçuşu bizler için, animasyon videoya çevirdi." diye konuştu.