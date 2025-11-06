Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri, barış ve umut dileklerini origami tekniğiyle yaptıklarını turna kuşlarına yükleyerek sembolik olarak Gazze'deki çocuklara gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri, barış ve umut dileklerini origami tekniğiyle yaptıklarını turna kuşlarına yükleyerek sembolik olarak Gazze'deki çocuklara gönderdi.

        Japonya'nın Hiroşima kentine 80 yıl önce atılan atom bombasının etkisiyle kansere yakalanarak, 12 yaşında yaşamını yitiren Sadako Sasaki'nin iyileşme umuduyla yaptığı kağıt turna kuşlarından ilham alan Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, bu yıl turna kuşlarını katliamların yaşandığı Gazze'ye yöneltti.

        Origami tekniğiyle yaptıklarını turnaları öğrenciler, sembolik olarak havaya uçurarak, Gazze'deki çocuklara yolladı.

        Öğrencilerin sembolik turna kuşu göndermesi de animasyon olarak video klip haline getirilip sosyal medyada yayınlandı.

        Anismayon klipte öğrenciler bir araya gelerek turna kuşu yapıp Marmaris'ten Gazze'ye uçuruyor.

        Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk, "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında öğrencileriyle "Sadako" kitabını okuyup böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi.

        Kağıttan turna kuşlarının sembolik olarak uçurulmasıyla öğrencilerinin, savaş nedeniyle temel haklarından mahrum kalan çocuklara Türkiye'den barış ve sevgi mesajı iletilmesi amaçladığını aktaran Demirtürk, "Origami tekniğiyle yapılan her bir turna kuşunun kanadında umut, her kıvrımında sevgi taşıyan bu anlamlı etkinlikle, barış bilinci ve empati duygusunun gelişmesine katkı sağladı. Görsel İletişim Tasarımcısı Harun Yiğit de sembolik olan bu uçuşu bizler için, animasyon videoya çevirdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
        TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
        TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'den sezon değerlendirmesi
        TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'den sezon değerlendirmesi
        Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı
        Muğla'dan 220 kişi umreye uğurlandı
        Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı
        Muğla World Travel Market London 2025'te tanıtıldı
        Muğla'da afetlere hazırlık kapsamında 574 muhtara özel yelek dağıtılıyor
        Muğla'da afetlere hazırlık kapsamında 574 muhtara özel yelek dağıtılıyor