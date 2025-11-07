Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:55
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanlar ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.

        Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Bazı kişilere risk analizi yapıldı.

        27 araç sürücüsüne trafik ve farklı maddelerden toplam 130 bin 481 lira idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Bir kişiye de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan adli işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Samet Seyhan da uygulamaları yerinde denetleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

