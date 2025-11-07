Marmaris'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

İlçe Emniyet Müdürü Samet Seyhan da uygulamaları yerinde denetleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

27 araç sürücüsüne trafik ve farklı maddelerden toplam 130 bin 481 lira idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Bir kişiye de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Bazı kişilere risk analizi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanlar ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

