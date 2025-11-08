Yangına dirençli köyler bal ormanlarıyla tat bulacak

"Yangına Dirençli Sürdürülebilir Köyler/Küllerinden Doğan Kavaklıdere" projesinin ikinci fazı kapsamında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Çavdır ve Menteşe köylerinde kurulan bal ormanlarına 300 arı kovanı yerleştirilerek ekonomiye ve kadın istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Devridaim Enstitüsü yürütücülüğünde ve Brother Türkiye'nin sponsorluğunda yürütülen projenin ikinci fazı, Kavaklıdere'de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İklim kriziyle artan orman yangınlarına karşı dayanıklı köy modelleri geliştirmeyi, yerel halkın afet bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, geçen yıl gerçekleştirilen ilk fazda yöre halkına orman yangınlarını anlama, önleme ve yangına dayanıklı yerleşim yerleri oluşturma konularında eğitimler verildi.

Tanıtımı yapılan ikinci fazda ise hem yangına dayanıklı hem de kadın istihdamına katkı sağlayan ve ekonomik getirisi olan uygulamalara ağırlık verildi. Bu kapsamda Kavaklıdere'nin Çavdır ve Menteşe köylerinde toplam 8,3 hektarlık alana kurulan bal ormanlarına yerleştirilecek 300 arı kovanından yılda yaklaşık 6 bin litre bal üretimi hedefleniyor. Ayrıca çalışmaların yürütüldüğü bölgede yanan arazilerde biyoçeşitliliği artırmak için ekosisteme uygun çeşitli bitkilerin dikimi sürdürülüyor.

- "Türkiye orman yangınları yönetimi konusunda en başarılı ülkeler arasında" Çamlıbel Mahallesi'nde gerçekleştirilen ikinci faz etkinliklerinde, Çavdır ve Menteşe Bal Ormanları ziyaret edilerek yeni ekosistem alanları incelendi, dikimler yapıldı ve yangın sonrası onarım faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Etkinliklere Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, Brother Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Demirkök ile Devridaim Enstitüsünün ve projenin danışmanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı katıldı. Etkinliklerin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Kavgacı, Türkiye'nin orman yangınları yönetimi konusunda en başarılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Akdeniz ekosistemlerinin yangınla geliştiğine işaret eden Kavgacı "Geçmişte doğa olaylarıyla gerçekleşen orman yangınları, bugün iklim değişikliği ve insan etkisiyle oluşuyor. Projenin asıl amacı, insanları orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek ve bunu yapabilmek için kırsal kalkınmaya katkı sağlamak. Bal ormanları, hem kırsal kalkınmayı desteklemek hem de farkındalığı artırmak için kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, dünyada orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkisiyle "mega yangınlara" dönüştüğünü kaydetti. Yangına dirençli alanların oluşturulmasının en önemli tedbirlerden biri olduğunu vurgulayan Ülküdür, "Buradaki bitki örtüsüne sahip çıkacağız. Proje kapsamında iki bal ormanını faaliyete aldık. Muğla'nın yüzde 60’ı ormanlarla kaplı, Türkiye'de ikinci sıradayız. Bu ormanlara sahip çıkmamız gerekiyor." dedi. - "Deneyimlerin yeni alanlara taşındığı sistemler geliştirmek istiyoruz" Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı ise ormanların ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik olarak çok değerli olduğunun altını çizerek, "Ormanları daha fonksiyonel ve nitelikli şekilde yönetmemiz gerekiyor. Mevcut projelerin sadece uygulanıp kalmadığı, buradaki deneyimlerin yeni alanlara taşındığı sistemler geliştirmek istiyoruz. Havza bazında projeler, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.