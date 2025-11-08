Habertürk
        Bodrum'da fidan dikim etkinlikleri düzenlendi

        Bodrum ilçesinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:11
        Bodrum ilçesinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre, orman ve doğa bilinci kazandırılması amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        2018'de hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Gizem Çam'ın annesi Kader Çam, belediye ekipleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu'ndan 70 öğrenci, öğretmen, veli, ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 150 çam fidanı, toprakla buluşturuldu.

        10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında da Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bodrum Marmara Eğitim Kurumları ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Konacık Mahallesi'ndeki belediyeye ait alanda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, meclis üyeleri ve belediye personellerinin yanı sıra Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Marmara Koleji'nden öğrenciler katıldı.

        "Atatürk'e Nefes Ol Fidanlığı" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 87 zeytin ve dut fidanı toprakla buluşturuldu.

