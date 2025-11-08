Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Geriş Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangının, ilk incelemelere göre evdeki elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.
