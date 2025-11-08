Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Leylek Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler, bölgedeki 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Günlüklü Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, dalış timi ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3'ü çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.