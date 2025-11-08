Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Leylek Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler, bölgedeki 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ayrıca, Günlüklü Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, dalış timi ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3'ü çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bodrum ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Bodrum'da bir evde yangın çıktı
        Bodrum'da bir evde yangın çıktı
        Bodrum yollarında çalışmalar devam ediyor
        Bodrum yollarında çalışmalar devam ediyor
        Bodrum'da denizde ceset bulundu
        Bodrum'da denizde ceset bulundu
        Muğla'da "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinliği yapıldı
        Muğla'da "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinliği yapıldı
        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap top...
        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap top...