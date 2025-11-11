Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlama suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin Bodrum, İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'deki adreslerine eş zamanlı yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.