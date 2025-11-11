Habertürk
        Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Muğla merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        11.11.2025 - 18:20
        Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
        Muğla merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlama suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin Bodrum, İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'deki adreslerine eş zamanlı yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

