Muğla'da 11.11'de 11 çift, "Ailem Bir Fidan" diyerek 11 çınar fidanı dikti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 11.11'de 11 çift, "Ailem Bir Fidan" diyerek 11 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

İlçe Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar Aile Hatıra Ormanına dikildi.

Evliliğe ilk adımı atacak Neslihan Barbarosoğlu ile orman işçisi Emre Yörük de fidanlarını toprakla buluşturarak anlamlı güne ortak oldu. Her bir fidan bir aileyi temsil ederken, dikilen fidanlara çiftlerin isimleri verildi.

İlçe Kaymakamı Ali Argama, bugünün hem doğa hem de aile açısından anlamlı bir güne dönüştüğünü söyledi.

Yeşil Vatan seferberliğinin yanı sıra 2025 Aile Yılı'na da vurgu yaptıklarını ifade eden Argama, şunları söyledi:

"Kaymakamlığımızın 'Aile Saati, Aile Saadeti, Sessiz Ekranlar, Güçlü Bağlar' projesini bir yıldır ilçe belediyesi ve tüm kurumlarımızla yürütüyoruz. Bu projeyle dijital bağımlılığı azaltarak aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Neslihan kardeşimiz geçen yıl hayırlı olsuna geldiğinde evlilik tavsiyesinde bulunmuştuk. Bugün o tavsiyeye uyan bir çiftimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. 11 çiftimiz, çınar fidanı dikerek 'Ailemiz geleceğimiz, ailemiz çınarımız' vurgusu yapıyor. Neslihan kardeşime sadeliği, zarafeti ve güzelliği temsil eden bir çiçek tacı takdim ediyorum. Düğünlerinin sade, mutluluklarının ziyade olmasını temenni ediyorum."