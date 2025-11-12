Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
