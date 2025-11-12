Habertürk
Habertürk
        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:10
        
        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

