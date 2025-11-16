Off-road tutkunları Fethiye'deki şenlikte buluştu

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Bazı sürücüler, araçlarının çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.