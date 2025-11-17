Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıda, hafta sonu ilçedeki sportif müsabakalarda alınan güvenlik tedbirleri ele alındı.

Etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılan hazırlıklar, sahadaki düzenlemeler ve olası risklere karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Ayrıca, ilçeye yönelik düzensiz göç hareketleri ele alındı ve göçmenlerin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmaları ve diğer kamu kurumlarıyla yürütülen işbirliği konuları görüşüldü.

Kaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu vurgulayarak, tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkati çekti.