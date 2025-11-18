Muğla'da bir tamirci lastiklerden çıkan parçaları koleksiyon olarak saklıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde lastik tamircisi 56 yaşındaki Nuri Altındağ, araç lastiklerinden çıkan binlerce parçayı koleksiyon olarak muhafaza ediyor.

Sanayi Sitesi'nde 42 yıldır lastik tamirciliği yapan Altındağ, meslek hayatı boyunca lastiklerde birçok parçayla karşılaştı.

Tamirci, lastiklerden çıkan çivi, vida, neşter, dikenli tel, olta kancası, inşaat demiri, tel fırça, saat pimi, tükenmez kalem ucu, nal çivileri, toka ve mandal yayları, enjeksiyon iğnesi, çivili ayakkabı topuğu ve domuz dişi gibi binlerce parçayı biriktirdi.

Altındağ, 33 yılda topladığı bu parçaları 11 kavanozda muhafaza ederek iş yerinde sergiliyor.

Koleksiyonunda traktör römork zinciri kancası gibi sıra dışı parçaların da bulunduğunu belirten Altındağ, koleksiyonunu müşterilerinin şaşkınlıkla karşıladığını ve bazı parçaların nasıl lastiğe saplandığını merak ettiklerini söyledi.

Çıkan parçaların lastiklerin ne kadar zor şartlara maruz kaldığını gösterdiğini belirten Altındağ, mesleğini severek yaptığını, koleksiyonunu da ileride bir sergiyle daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini dile getirdi.