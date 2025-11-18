Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:09
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Kasım'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürüttü.

        Farklı ilçelerde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ile 15 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 181 bin 400 lira, 200 dolar ve 50 avro ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, 37 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 9 şüpheliye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

