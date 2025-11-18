Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:51
        Fethiye açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

