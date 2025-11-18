Bodrum'da standartlara uymayan egzoz kullanan iki sürücüye 49 bin lira ceza kesildi

Her iki sürücüye de ilgili kanun maddeleri kapsamında muhtelif ihlallerden 49 bin 638 lira para cezası kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki motosiklet denetimlerinde standartları uymayan egzoz kullanan iki sürücüye 49 bin 638 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

