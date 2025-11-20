Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:19
        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

        Teknik direktör Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, liderliklerini korumak istediklerini söyledi. Zor ve yoğun bir periyoda gireceklerini belirten Eşer, "Bu hafta Ümraniye ile zor bir maçımız var. Son iki maçta toparlayan ve iyi işler yapan bir takım. Amacımız lider gidip lider dönmek. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız." dedi.

        Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Yusuf Sertkaya da iyi çalışıp sezona güzel başladıklarını ifade ederek, "Hedeflediğimiz yerdeyiz, inşallah sezonu bu şekilde bitirip tekrar Süper Lig'e çıkacağız. Kupada da hedefimiz devam ediyor ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

        Ege ekibi, 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Ümraniyespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

