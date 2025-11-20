Habertürk
        Bodrum'da deniz turizminin yeni sezon hazırlıkları başladı

        Bodrum'da deniz turizminin yeni sezon hazırlıkları başladı

        ALİ BALLI - İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, 2025 deniz turizm sezonunun devam ettiğini, denizcilik açısından önemli organizasyonların da Bodrum ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:25
        Bodrum'da deniz turizminin yeni sezon hazırlıkları başladı
        ALİ BALLI - İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, 2025 deniz turizm sezonunun devam ettiğini, denizcilik açısından önemli organizasyonların da Bodrum ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

        Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da bu sezon el yapımı guletler ve yatlarla eşsiz koylardaki gezilerde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri yeni yıl için planlamalara başladı.

        Dinç, AA muhabirine, üyelerin geri dönüşlerini yakından takip ettiklerini, 2026 sezonunu planlamak için tanıtım ve organizasyon çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi.

        - "Bodrum Boat Show başarılı geçti"

        Bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Boat Show'un, Türk denizciliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

        "Mavi yolculuğun başladığı bir noktada böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek çok kıymetliydi. Etkinlik sayesinde hem mavi yolculuğumuzu hem de sektörlerimizi yerinde tanıttık. 2026 Bodrum Boat Show için talepler şimdiden iki kat arttı. Organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Bu fuar, yerel sektörlerimize ve Bodrum denizciliğine büyük katkı sağladı. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kasım'da olmamıza rağmen hala deniz turizmi devam ediyor. Denizcilik açısından önemli organizasyonlar Bodrum ekonomisine katkı sağlıyor. Bodrum Boat Show'un yanı sıra 37'ncisi düzenlenen Bodrum Cup da çok değerli. Bu organizasyonlar mavi yolculuğun ve yat imalat sektörümüzün tanıtımında büyük rol oynuyor. Bodrum Cup, Tirhandil Cup, BIOR ve BAYK gibi yarışlar, mavi ekonominin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor."

        - "Yat turizmi artık bir yaşam biçimi"

        DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Enis Tünay da 16 yıldır denizcilik sektöründe olduğunu dile getirdi.

        Tünay," Ahşap, el yapımı Bodrum guletleriyle ve tirhandillerle yaptığımız haftalık, günlük turlar var. Yataklı teknelerde otel konforunda hizmet veriyoruz. Yıllardır Gökova'yı ve Bodrum'un koylarını tanıtıyoruz. Salgın sonrası insanlar daha sakin, güvenli ve doğayla iç içe tatilleri tercih etmeye başladı. Bu da yat turizmini öne çıkardı." diye konuştu.

        Yat turizminin gelişmesi için reklam ve fuar katılımları, uluslararası tanıtımların çok önemli olduğuna dikkati çeken Tünay, tatilcilere denizde farklı bir deneyim sunduklarını sözlerine ekledi.

