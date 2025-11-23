Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda yendi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Kulu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Engin Atmaca, Mehmet Lüle ve Şuayip Çiçek yönetti.
İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, Marmaris Yat Marin MFK, 2-1 kazandı.
Marmaris Yat Marin MFK puanını 12'ye yükseltirken, Kulusan Kulu Belediyespor 7 puanda kaldı.
Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, karşılaşma sonrasında gazetecilere, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
