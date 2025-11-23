Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda yendi

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:42
        Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda yendi
        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kulu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Engin Atmaca, Mehmet Lüle ve Şuayip Çiçek yönetti.

        İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, Marmaris Yat Marin MFK, 2-1 kazandı.

        Marmaris Yat Marin MFK puanını 12'ye yükseltirken, Kulusan Kulu Belediyespor 7 puanda kaldı.

        Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, karşılaşma sonrasında gazetecilere, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

