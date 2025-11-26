Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, G.A. (19) idaresindeki 33 KNC 44 plakalı otomobil, Emecik Mahallesi Kuracabük mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        G.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Muğla'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
        Muğla'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
        Seydikemer'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız hayatını kay...
        Seydikemer'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız hayatını kay...
        İki Tofaş araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
        İki Tofaş araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlend...
        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlend...
        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı