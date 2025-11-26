Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, G.A. (19) idaresindeki 33 KNC 44 plakalı otomobil, Emecik Mahallesi Kuracabük mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
G.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
