Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'un tescilli çökertme kebabı gastronomi listesindeki sırasıyla da lezzetini kanıtladı

        ALİ BALLI - Dünyanın farklı yerlerinden misafirler ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilgi gören yöresel tatlardan olan tescilli çökertme kebabı, uluslararası gastronomi listesindeki yeriyle lezzetini bir kez daha kanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'un tescilli çökertme kebabı gastronomi listesindeki sırasıyla da lezzetini kanıtladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ BALLI - Dünyanın farklı yerlerinden misafirler ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilgi gören yöresel tatlardan olan tescilli çökertme kebabı, uluslararası gastronomi listesindeki yeriyle lezzetini bir kez daha kanıtladı.

        Milas ve Bodrum yöresinde, özel baharatlarla pişirilen dana etinin domates sosuyla kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulmasıyla hazırlanan, tercihe bağlı sarımsaklı yoğurtla sunulan çökertme kebabı, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da sıkça tercih ediliyor.

        Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World)" listesinde yedinci sırada gösterilen çökertme kebabı, kentteki restoranların menülerinde en çok yer alan lezzetler arasında bulunuyor.

        Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından yapılan çalışmalarla kısa süre önce coğrafi işaret alan yemeğin uluslararası gastronomi vitrininde zirvedeki yemekler arasında gösterilmesi ilçede gurur kaynağı oldu.

        BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, AA muhabirine, çökertme kebabının dünyanın en iyi yemekleri sıralamasında yedinci sırada olmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        Coğrafi işaret aldıktan bir ay sonra bu sonucun çıkmasının mutluluklarını katladığını vurgulayan Kocadon, şunları kaydetti:

        "Dünyada binlerce yemeğin içinde çökertme kebabının yedinci sırada olması çok gurur verici. Bundan sonra en önemlisi çökertme kebabının aslına uygun olarak yapılması ve servis edilmesi. Onun için de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Üniversitesi ve BODTO'dan bir arkadaşımızın olduğu komisyon kurduk. Bodrum'daki oteller ve restoranlar çökertme kebabını yaparken lütfen bize müracaat etsinler. Herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ondan sonra da işletmesinin köşesine 'burada orijinal çökertme kebabı yapıyoruz' diye asabilirler. Bunu yaparlarsa Bodrum çökertme kebabına saygı göstermiş olurlar."

        - "Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor"

        Bitez'de hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Düşmez de kebabın Milas'ın Çökertme köyünden çıktığını anlattı.

        Çökertme kebabının geçmişinin 19'uncu yüzyıla kadar dayandığını ifade eden Düşmez, "Oradaki Yörüklerin kullandığı hızlı ve çabuk yapılan yemek türüdür. 1980'lı yıllardan sonra menülerimize girmiştir. O yıllardan sonra popülaritesi artmıştır. Şu anda da dünyada ilk 10 yemek içerisine girmiştir. Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor ve lezzetli buluyor. O yüzden çok tercih ediyorlar." diye konuştu.

        Restoran işletme müdürü Okan Öksüz de uzun zamandır çökertme kebabının menülerinde olduğunu ifade etti.

        Kebabın Bodrum'un yöresel yemeği olduğunu ve çok tercih edildiğini belirten Öksüz, "Keyifle hazırlayıp sunumunu yapıyoruz. Bodrum'daki işletmelerin hemen hemen hepsinde çökertme kebabı bulunuyor. Yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz de yemeği beğenerek tüketiyor." dedi.

        Çökertme kebabı ustası ve şef Kadir Çalışan da onlarca çeşit yemek yapmalarına rağmen çökertme kebabının hem Bodrumlular hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Başkan Aras'tan Barselona'da Akdeniz için önemli açıklamalar
        Başkan Aras'tan Barselona'da Akdeniz için önemli açıklamalar
        Muğla Büyükşehir'den kaba yem üretimi ile bölge hayvancılığına destek
        Muğla Büyükşehir'den kaba yem üretimi ile bölge hayvancılığına destek
        Seydikemer'de zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden genç kız son yolculuğ...
        Seydikemer'de zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden genç kız son yolculuğ...
        Muğla'da zehirlenme şüphesiyle ölen genç kız defnedildi
        Muğla'da zehirlenme şüphesiyle ölen genç kız defnedildi
        Sular çekildi, acı hatıralar ortaya çıktı
        Sular çekildi, acı hatıralar ortaya çıktı
        Datça Cumalı İlkokulu restore edilecek
        Datça Cumalı İlkokulu restore edilecek