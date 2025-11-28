Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:37
        Muğla'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Aker (24) yönetimindeki 48 APE 108 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde park halindeki 48 AGG 585 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Aker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

