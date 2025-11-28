Muğla'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Aker (24) yönetimindeki 48 APE 108 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde park halindeki 48 AGG 585 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Aker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
