        Bodrum FK-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Arca Çorum FK'yı 4-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 18:06 Güncelleme: 30.11.2025 - 18:06
        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Arca Çorum FK'yı 4-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle Bodrum'a geldiğini ifade etti.

        Çorum FK'nin puan almak için çalıştığını belirten Yılmaz, "Geçen hafta istemediğimiz mağlubiyet almıştık. Bunun üzüntüsünü bütün hafta yaşadık ama çok iyi çalıştık. Rakibimizin artı ve eksilerini hafta içi antrenmanda en güzel şekilde çalıştık ve sahaya da aktardık. Bizim için de ayrıca keyifliydi. Çok farklı bir galibiyet oldu. İnşallah yeni bir seriyle kaybettiğimiz liderliği en yakın zamanda yeniden kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

        - Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takımla kısa süre önce anlaştıklarını hatırlattı.

        Maçta 10 kişi kalmalarına rağmen önemli pozisyonlara girdiklerini anlatan Eroğlu, "Daha önce yaptığımız analizlerde savunma anlamında bariz hatalardan gol yiyorduk. Bugün de ilk gölü duran toptan yedik. 10 kişi kaldığımızda kalemizde golü gördük. Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama ben şuna inanıyorum. Çorum sonunda Süper Lig'e çıkacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bodrum FK'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

