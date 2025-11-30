Bodrum FK-Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Arca Çorum FK'yı 4-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle Bodrum'a geldiğini ifade etti.

Çorum FK'nin puan almak için çalıştığını belirten Yılmaz, "Geçen hafta istemediğimiz mağlubiyet almıştık. Bunun üzüntüsünü bütün hafta yaşadık ama çok iyi çalıştık. Rakibimizin artı ve eksilerini hafta içi antrenmanda en güzel şekilde çalıştık ve sahaya da aktardık. Bizim için de ayrıca keyifliydi. Çok farklı bir galibiyet oldu. İnşallah yeni bir seriyle kaybettiğimiz liderliği en yakın zamanda yeniden kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

- Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takımla kısa süre önce anlaştıklarını hatırlattı.