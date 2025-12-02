Habertürk
        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı mahalle muhtarlarını dinledi

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı mahalle muhtarlarını dinledi

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki mahalle muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:19
        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı mahalle muhtarlarını dinledi
        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki mahalle muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi.

        Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Sırmalı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve ilçedeki tüm mahallenin muhtarları katıldı.

        Toplantıda Bodrum'daki 56 mahalle muhtarının çoğu söz alarak mahallelerinde yaşadıkları sorunları anlattı, taleplerini dile getirdi.

        Muhtarların taleplerini tek tek not alan Kaymakam Sırmalı, ilgili birim müdürlerine talimat vererek çözüm süreçlerinin hızlandırılacağını istedi.

        Sırmalı ayrıca, Bodrum'a kazandırılması planlanan yeni hizmet binalarıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

