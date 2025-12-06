Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde özellikle dün etkili olan sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 18:48 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:48
        Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde özellikle dün etkili olan sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, kıyıya vurdu.

        İlçede 2 gündür etkili olan yağışlı havada derelerin debisi yükseldi.

        Yağmur suyuyla sürüklendikleri derelerle denize taşınan atıklar, kuvvetli rüzgarın oluşturduğu dalgalarla kıyıya vurdu.

        Mandalina bahçelerinin yoğunlukta olduğu Bitez Mahallesi'nde, kıyıya vuran atıklar arasındaki mandalinalar dikkati çekti. Özellikle derenin denize ulaştığı bölgede mandalinaların olduğu görüldü.

        Çevre sakinlerinden Orhan Ağacanoğlu, atıkların yağışın ardından sularla denize ulaştığını söyledi.

        Ağacanoğlu, bahçelerden dökülen ve suyla sürüklenen mandalinaların, bu kez denize ulaştığını belirtti.

        Ortakent Mahallesi'ndeki derede ise çok sayıda plastik atık olduğu görüldü.

        Sahillerde bazı kesimlerde de dalgaların getirdiği yosunlar kumsalda birikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

