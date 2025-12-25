Işıklarla süslenen Bodrum, 2026'ya renkli ve enerjik girmeye hazırlanıyor

ALİ BALLI - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, ışıl ışıl süslenmiş sokakları, turistik tesislerin özel menüleri ve eğlence planlarıyla 2026 yılına enerjik ve coşkulu girmeye hazırlanıyor.

Bodrum'da yılbaşı için hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Yaz aylarında dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan ilçe, yeni yılda da konuklarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacak.

İlçe merkezi ve çevresindeki mahalleler, cadde ve sokaklar ile açık oteller yılbaşı için özel olarak ışıklarla süslendi.

Bodrum Belediye Meydanı özellikle gece saatlerinde adeta görsel şölen sunuyor. Süslenip ışıklandırılan alanlarda aileleriyle gezinti yapan vatandaşlar, kentin gecesinde ve gündüzünde bolca fotoğraf çektiriyor.

- "Yılbaşında denize gireceğiz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, AA muhabirine, bu yıl ilçede yılbaşının diğer yıllara oranla daha hareketli ve güzel geçmesini beklediklerini söyledi.

Önceki yıllarda yeni yıla sadece 3-4 gün kala ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını, bu yıl ise hazırlıkların yaklaşık 20 gün önceden bitirildiğini belirten Kantarmış, güzel atmosferin oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bodrum Belediye Meydan'ında çekilen fotoğrafların, videoların sosyal medyada paylaşıldığını bunun da hareketlilikte etkisinin olduğunu dile getiren Kantarmış, "Bodrum'un havası güzel, oksijeni güzel, onun için biraz daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Bodrum'da şu an denize giriyoruz, yılbaşında da denize gireceğiz, herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı. Kantarmış, AJet'in 2026 yaz sezonunda ilçeyi üçüncü uçuş üssü olarak seçmesi ve 15 farklı destinasyondan uçuş koymasıyla 2026'da daha iyi bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirdi. - "Bodrum bu yıl da sınırsız eğlence vadediyor" Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin de yeni yıla sayılı günler kala ilçede tatlı bir telaşın olduğunu kaydetti.

Sokakların süslenmesi, hazırlanması ve alışveriş merkezlerindeki hareketliliğin ilçeye ayrı bir renk kattığına değinen Girgin, Bodrum'da 12 ay açık otellerin hazırlıklarını yaptığını, restoranlar ve diğer turizm sektörü, hizmet sektörü bileşenlerinin de hazırlıklarını tamamladığını anlattı. Eğlence mekanlarında da rezervasyonların yüzde 70 seviyesinde hazırlandığına dikkati çeken Girgin, şöyle konuştu: "Birçok kişiyle görüştük, taleplerin olduğunu söylüyorlar. Bodrum yine her zaman olduğu gibi bu yıl da sınırsız eğlence vadediyor. Huzurlu, güvenli, herkesin katılım sağlayabileceği eğlence alternatifleri mevcut. Sanıyorum bu yıl da Bodrum Belediyesinin merkezde yapacağı etkinlikler olacaktır. Keyifli vakit geçirmek isteyenleri Bodrum'a bekliyoruz." - "İlçeye gelmek için son dakikaya kalmayın" Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de ilçede 260'ın üzerinde otelin rezervasyon almaya müsait olduğunu kaydetti. Hava trafiğinde de yoğunluğun olacağını, ilçeye gelecek olanların son dakikalara kalmaması gerektiğini belirten Dengiz, geçen yıl bu tip durumlarla karşılaştıklarını, insanların araçlarıyla gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.