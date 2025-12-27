Bodrum'da yat imalatı kış aylarında da aralıksız sürüyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren tersane ve atölyelerde lüks yat ve tekne imalatı, kış sezonunda da aralıksız devam ediyor.

İçmeler mevkisindeki Tersaneler Bölgesi'nde, mesleğine yıllarını vermiş ustalar, el işçiliğiyle yat üretiminin her aşamasına imza atıyor. Aylar süren titiz çalışmaların ardından tamamlanan gulet ve mega yatlar, nihayet mavi sularla buluşmak üzere sahiplerine teslim ediliyor.

- Yat imalatı ilçede güçlü bir ekonomik alan

İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, yat imalatının ilçede turizmin dışında güçlü bir ekonomik alan oluşturduğunu söyledi.

Kış aylarında da yüzlerce kişinin tersanelerde çalıştığını belirten Dinç, Bodrum'un dört mevsim yat imalatının devam ettiği bir ilçe haline geldiğini kaydetti.

Üretimin büyük kısmının ihracata yönelik olduğunu vurgulayan Dinç, sektörün Bodrum ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirtti.

Dinç, yat imalatının yan sanayiyle birlikte geniş bir istihdam alanı oluşturduğunu, marangozluktan mühendisliğe kadar birçok meslek grubunu kapsadığını ifade etti. Bodrum'un ahşap yat imalatında Osmanlı tersanelerinden miras kalan köklü bir geleneği günümüze taşıyan önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Dinç, turizm şehrinin hem geleneksel hem de modern yat üretiminde sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da hak ettiği yeri kazandığını belirtti. Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirten Dinç, "Ekim ayında düzenlediğimiz Bodrum Boat Show'da sergilenen dört büyük mega yat, Bodrum'un yat imalatındaki geldiği noktayı en net şekilde gösterdi. Bu yatların tamamının Bodrum'da üretilmiş olması, hem sektör temsilcileri hem de yat sanayimizin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor." dedi. Bodrum yat sanayisinin eski güçlü günlerine yeniden dönme sürecinde olduğunu vurgulayan Dinç, yan sanayi, tasarımcılar, gemi inşa mühendisleri ve mimarların, AR-GE çalışmalarıyla bu süreci desteklediğini anlattı.

Dinç, sektörün kısa süre içinde eski gücüne kavuşacağına inandıklarını kaydederek, "Bodrum'da şu anda 20'den fazla tersane faaliyet gösteriyor ve bu tersaneler, ticari ve özel teknelerin bakım, onarım ve üretimiyle hizmet veriyor. Yat imalatı ve bakım sektöründe yaklaşık 8 bin kişi istihdam ediliyor. Bodrum, yat üretimiyle Avrupa'nın gözdesi olmaya devam ediyor ve gulet ile motor yatlarımız, özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı. - "Yaz ve kış arasında üretim temposunda bir fark yok" İçmeler mevkisindeki bir tersanenin üst yöneticisi Onur Tekin ise Bodrum'daki diğer tersaneler gibi 12 ay boyunca imalat yapan bir tersane olduklarını söyledi. Tersanede yaklaşık 280'e yakın personelin yaz kış çalıştığına değinen Tekin, "Yaz ve kış arasında üretim temposu açısından bir fark yok. Aynı şekilde tam hız devam ediyor. Şu anda imalatta iki teknemiz var. İkisi de 50 metre. Birini Mayıs 2026'da, diğerini ise Mayıs 2027'de denize indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni yılın başında yeni aldığımız 50 metrelik bir projeye daha başlayacağız. Onun da teslimi Mayıs 2028'de olacak." diye konuştu.