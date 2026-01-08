Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'ya geçen yıl 162 kruvaziyerle 227 bin 807 yolcu geldi

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın turizm merkezleri, geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 162 kruvaziyerle gelen 227 bin 807 yolcuyu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'ya geçen yıl 162 kruvaziyerle 227 bin 807 yolcu geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın turizm merkezleri, geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 162 kruvaziyerle gelen 227 bin 807 yolcuyu ağırladı.

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye dev kruvaziyerlerin de rotasında yer aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Muğla'ya 2024'te 145 kurvaziyer gelirken geçen yıl bu sayının 162'ye yükseldiğini söyledi.

        Kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezonun geride bırakıldığını belirten Toprak, "Geçen yıl Bodrum'a 116, Marmaris'e 43 ve Fethiye'ye 3 kruvaziyerle toplam 227 bin 807 turist geldi. Kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı. 2026 yılında da yine bu artış oranlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        - "Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor"

        Kruvaziyerle gelen turistlerin vakitleri kısıtlı olduğu için turizm merkezlerinin önemli uğrak noktalarını gezdiğini dile getiren Toprak, "Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor. Gelen turist gemisinden indiği andan itibaren ilimize ve ülkemize ciddi anlamda kazanç sağlatıyor. Muğla'da kruvaziyer turizmi giderek artıyor." diye konuştu.

        Muğla'nın deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra son yıllarda kültür turizmiyle de öne çıktığını, bundan dolayı "yüzen oteller" ile gelen turistlerin de ilgisini çektiğini ifade eden Toprak, özellikle Avrupa ülkelerinden kruvaziyer turizmine yönelik bir yoğunluk yaşandığını kaydetti.

        Toprak, gelen yolcuların çoğunun Alman, daha sonra ABD'li ve İngiliz ağırlıklı olduğunu, gemilerde ayrıca Avusturya, İtalya ve Yeni Zelanda'dan da yolcular bulunduğunu söyledi.

        - Tarihi yerleri gezip alışveriş yapıyorlar

        Bodrum'a gelen yolcuların genellikle kentteki tarihi alanları Bodrum Çarşısı'nı ve Bodrum Kalesi'ni gezdiğini ifade eden Toprak, Marmaris'e gelenlerin ise çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezmeyi tercih ettiğini, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

        Toprak, bazı yolcuların da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdiğini, bir kısmının da günübirlik turlarla Kaunos Antik Kenti, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı'nı gezdiğini söyledi.

        Fethiye'ye gelen turistlerin de kent çarşısının yanı sıra ilçedeki plajlara gittiğini belirten Toprak, bazı turistlerin ise ören yerleri, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi turlarına katıldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Milas'ta araç şarampole uçtu: 1 yaralı
        Milas'ta araç şarampole uçtu: 1 yaralı
        Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akbaba: "Güneş kremi sadece yazın değil, kışın...
        Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akbaba: "Güneş kremi sadece yazın değil, kışın...
        Bodrum'da "Çinko" isimli köpeğe çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı
        Bodrum'da "Çinko" isimli köpeğe çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı
        Ege'nin 'En'leri ödüllendirildi
        Ege'nin 'En'leri ödüllendirildi
        Ege Gazeteciler Federasyonu "Ege'nin En'leri" ödül töreninin ilki Muğla'da...
        Ege Gazeteciler Federasyonu "Ege'nin En'leri" ödül töreninin ilki Muğla'da...
        Balıkçılara uyarı, Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına var
        Balıkçılara uyarı, Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına var