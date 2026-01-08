Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da geçen yıl çıkan yangınlarda 2 bin 498 hektar alan zarar gördü

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılında kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da geçen yıl çıkan yangınlarda 2 bin 498 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılında kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü belirtti.

        Vali Akbıyık, gazetecilere, kentte çıkan yangınların söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğüne, diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin destek verdiğini, ekiplerin cansiperane mücadele ettiğini söyledi.

        Yangınların önlenmesi için eğitim çalışmaları, bilgilendirmeler yaptıklarını ve sürekli yeni tedbirler aldıklarını belirten Akbıyık, 2025'te kentte çıkan 301 yangında 2 bin 498 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü kaydetti.

        Akbıyık, 2024'te çıkan 480 yangında 2 bin 317 hektar, 2023'te ise 390 yangında 654 hektar alanın tahrip olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Menteşe'de sanat rüzgarı "Her çocuk için bir sanat"
        Menteşe'de sanat rüzgarı "Her çocuk için bir sanat"
        Menteşe Atatürk Turizm MTAL'den uluslararası başarı
        Menteşe Atatürk Turizm MTAL'den uluslararası başarı
        Uyuşturucuya geçit vermeyen ekibe Başkan Aras'tan ödül
        Uyuşturucuya geçit vermeyen ekibe Başkan Aras'tan ödül
        Menteşe Belediye Başkanı Aras, 2026 projelerini anlattı
        Menteşe Belediye Başkanı Aras, 2026 projelerini anlattı
        Fethiyespor'da Ali Mert tamam
        Fethiyespor'da Ali Mert tamam
        Muğla'ya geçen yıl 162 kruvaziyerle 227 bin 807 yolcu geldi
        Muğla'ya geçen yıl 162 kruvaziyerle 227 bin 807 yolcu geldi