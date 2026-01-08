Habertürk
        Muğla Haberleri

        Menteşe Belediye Başkanı Aras gazetecilerle bir araya geldi

        –Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:03
        Menteşe Belediye Başkanı Aras gazetecilerle bir araya geldi
        –Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Aras, çok şanslı bir ilçede yaşadıklarını belirterek, kentte güçlü, saygın ve mesleğine sahip çıkan bir basın geleneği olduğunu söyledi.

        Aras, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünü hatırlatarak, bu sözün gazetecilerin ne kadar hayati bir görev üstlendiğini açıkça anlattığını dile getirdi.

        Yanlışın görünür kılınmasının, doğrunun savunulmasının ancak özgür ve bağımsız bir basınla mümkün olduğunu belirten Aras, yerel basının mahallenin sesi, kentin vicdanı, gündelik hayatın en yakın gözlemcisi olduğunu ifade etti.

        "Basın sustuğunda toplum susar" diyen Aras, şöyle konuştu:

        "Basın özgür olmadığında demokrasi eksik kalır. Yerel basın, aynı zamanda denetleyen, hatırlatan, eleştiren ve yol gösteren en önemli paydaşlarımızdan biridir. Bugüne kadar nasıl yanınızda olduysak, bundan sonra da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi her zaman önemsiyoruz."

        Aras, 2025 yılında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik projeler hakkında sunum yaptı.

        Başkan Aras, konuşmasının sonunda geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Erdan'ı da anarak, rahmet diledi.

