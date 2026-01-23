Datça'da İŞKUR İşgücü Uyum Programı Eğitimleri gerçekleşti

Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında Datça'daki okullarda görevli yardımcı hizmetler personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.



Datça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül tarafından verilen eğitimlerde, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık, kadına yönelik şiddetle mücadele başlıklarında bilgiler paylaşıldı.



Yetkililer, personelin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



