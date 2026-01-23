Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da İŞKUR İşgücü Uyum Programı Eğitimleri gerçekleşti

        Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında Datça'daki okullarda görevli yardımcı hizmetler personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da İŞKUR İşgücü Uyum Programı Eğitimleri gerçekleşti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında Datça'daki okullarda görevli yardımcı hizmetler personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

        Datça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül tarafından verilen eğitimlerde, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık, kadına yönelik şiddetle mücadele başlıklarında bilgiler paylaşıldı.

        Yetkililer, personelin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D. Bodrum'da yak...
        Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D. Bodrum'da yak...
        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık Bodrum'da yakalan...
        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık Bodrum'da yakalan...
        Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla'da yakalandı
        Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla'da yakalandı
        MUSKİ ekiplerinden yağmur mesaisi
        MUSKİ ekiplerinden yağmur mesaisi
        Başkan Aras Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisini ağırladı
        Başkan Aras Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisini ağırladı
        Marmaris Körfezi'nde hortum paniği
        Marmaris Körfezi'nde hortum paniği