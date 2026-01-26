Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti

        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:32
        Kulüp tesisinde gerçekleşen ziyarette Otgöz, Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, kulüp yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

        Otgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle ilçeye kısa süre içerisinde stadyum kazandırılacağını kaydetti.

        AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ise takımı Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans dolayısıyla tebrik etti.


        Sarıhan, Fethiyespor'a destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyaretin ardından tesis önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

