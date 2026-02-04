Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir öğrencinin isteği üzerine belediye tarafından kamyonla getirilen kar, okul bahçesine döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:07
        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir öğrencinin isteği üzerine belediye tarafından kamyonla getirilen kar, okul bahçesine döküldü.

        İlçe merkezine kar yağmaması üzerine Şehit Gürcan Akan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mesut Emir Işıklı, "Babam sağ olsaydı, beni kar yağdığında kar oynamaya götürürdü. Ama babamın yerine Önder amcam var. Belki o beni kar oynamaya götüremez ama karı buraya getirir." sözlerini sosyal medyada gören Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, öğrencilere sürpriz yapmaya karar verdi.

        Akdenizli'nin talimatıyla ilçenin yüksek bölgelerinden kamyonlara doldurulan kar, Şehit Gürcan Akan İlkokulu bahçesine boşaltıldı.

        Dersten çıktıklarında okul bahçesinde kar gören çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Akdenizli de çocuklarla kar topu oynadı.

        Akdenizli, yaptığı açıklamada, Mesut Emir'in sözlerinden çok etkilendiklerini belirterek, çocukların yüzünde bir tebessüm görebilmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

        Çocukların hayallerine dokunmak ve güzel anılar biriktirmelerine vesile olmak istediklerini ifade eden Akdenizli, etkinlikle çocukların mutluluğunu, kardeşliğini ve umutlarını da büyüttüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

