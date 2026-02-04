Muğla'da otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı. Adilcan G. yönetimindeki 34 GHD 515 plakalı vinç, Bodrum-Milas kara yolu Emin Anter Bulvarı'nda, aynı istikamette ilerleyen Utku O'nun kullandığı 48 TR 525 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç sürücüsü, ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı.

