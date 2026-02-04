Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:48
        Muğla'da otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

        Adilcan G. yönetimindeki 34 GHD 515 plakalı vinç, Bodrum-Milas kara yolu Emin Anter Bulvarı'nda, aynı istikamette ilerleyen Utku O'nun kullandığı 48 TR 525 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan vinç sürücüsü, ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

