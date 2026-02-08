Habertürk
Habertürk
        Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Dalaman Kayacık Sahili'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:12 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:12
        Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Dalaman Kayacık Sahili'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

        Sahil kenarında hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

        Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

