Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu

Dalaman Kayacık Sahili'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Sahil kenarında hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.