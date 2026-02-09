Datça'da "Gençlik sizin eseriniz" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde "Gençlik sizin eseriniz" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, ilçede görevli ortaokul ve lise yöneticileri ile rehber öğretmenlerin katılımıyla toplantı düzenlendi.
Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu - Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.
Gençleri her türlü riskten korumaya yönelik çalışmalar, farkındalık faaliyetleri ve eğitim sürecinde alınacak önleyici tedbirler hakkında bilgi verildi.
